Полицейские на велосипедах начали патрулировать Челябинск

Полицейские велопатрули создали в Челябинске для охраны порядка в общественных местах летом, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления МВД

Пока полицейские на велосипедах патрулируют только территорию Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина. Велопатрули работают ежедневно с полудня до 20.00.

«Сотрудники патрульно-постовой службы, входящие в состав данного патруля, выполняют те же функции, что и их коллеги на служебных автомашинах либо несущие службу в составе пеших патрулей, — отмечают в МВД. — Мобильность велосипеда позволяет полицейским быстрее преодолевать расстояние, оперативно реагировать на происшествия, а также эффективнее выявлять и фиксировать правонарушения в лесном массиве города, обеспечивая правопорядок в парке».

Перед заступлением на службу в составе велопатруля полицейские проходят инструктаж, на котором до них доводится оперативная обстановка и необходимые ориентировки.