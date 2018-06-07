Во Владивостоке обновили дорожную разметку

На дорогах Владивостока обновляют дорожную разметку: маркировка на асфальтовом покрытии появилась уже на 80 километрах дорог, заявил в эфире радио « Комсомольская правда » мэр города Виталий Веркеенко

«Уже более 80 километров дорожного покрытия получили новую разметку. К примеру, лишь на пешеходные переходы израсходовано свыше четырёх тысяч метров краски», — заявил Веркеенко. Также на дорогах города появились модернизированные светофоры.

Сейчас специалисты обновляют главную владивостокскую трассу. «Ускорить работу помешала плохая погода, но в наших планах ускорить темпы», — сказал градоначальник. Согласно расчётам, в 2018 году во Владивостоке новую разметку нанесут на четыреста километров дорог.