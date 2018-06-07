В пресс-службе ЗСД прокомментировали конфликт водителя и служащих пункта оплаты

Начальник отдела по связям с общественностью ООО «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу рассказал Пятому каналу, почему семейную пару петербуржцев не пропустили на пункте оплаты проезда по ЗСД. Он отметил, что водитель, не предусмотревший иного способа оплаты, немного опередил освоение новых технологий на дороге.

— Кассир, я должен это отметить, действовала по инструкции. Дело в том, что технология NFC — это технология бесконтактных платежей с помощью устройств, привязанных к банковской карте, она в настоящий момент только развивается на ЗСД. Вот эти выносные модули — их устанавливают во все универсальные кабины, где не выделенные полосы для транспондеров, а все виды оплаты — наличные, безналичные, транспондеры. Но пока эти модули установлены не во всех кабинах, поэтому функционируют они в тестовом режиме, — пояснил Цапу.

Он также отметил, что у кассира в инструкции пока нет записи, что она непременно должна предоставить пользователю возможность оплатить проезд телефоном. Эта запись появится, когда будет завершено оснащение дороги. Сейчас отказ вероятен по одной причине: если на одном посту оплату разрешить, а на другом — нет, ситуации, подобные случаю Евгения Касаткина, станут очень частыми. К слову, Касаткину предложили составить протокол об отсутствии оплаты, но он отказался.

Цапу также пообещал, что уже в конце этой недели модули появятся на ЗСД повсеместно.

Представитель компании также выразил сожаление относительно истории Касаткина. Он понимает: ЗСД — это скоростная магистраль, потеря времени и дискомфорт водителей вне зависимости от причины оных не совпадают с целью дороги.