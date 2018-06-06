ЗСД против новых технологий — как на петербургских дорогах «маринуют» водителей

Петербуржец Евгений Касаткин с женой провел ночь на одном из пунктов оплаты Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) из-за отказа сотрудников участка принять плату за проезд по системе PayPass. По словам самого Касаткина, только после приезда полиции работники пункта пропустили семью через шлагбаум. Возмущенный своей неудачей на ЗСД, Евгений записал подробный видеоотчет с места событий.

Как рассказал пятому каналу Касаткин, ночью около 00:00 он с супругой остановился у пункта оплаты и приготовил смартфон для расчета, но получил отказ.

— Приехал, подъехал к кассе, вытянул телефон, на что мне ответили, что с телефонов не принимают. Я говорю, что не боюсь, если вы уроните. «Нет, мы не принимаем!».

На предложение Евгения кассиру вытащить терминал также был получен отказ. После этого потянулись долгие минуты, а потом и часы разговоров на повышенных тонах и принципиальной позиции объединившихся против Касаткина сотрудников пункта. Самая большая беда была в том, что и уехать с пункта можно только платно, а денег с водителя брать не хотели.

— Я зашел на их сайт, и у них написано черным по белому о том, что это универсальная полоса оплаты, где принимаются все виды оплат, они сказали — мало ли что у нас на сайте написано, мы не принимаем. Все, — сетует Евгений.

В 02:40 по вызову уставшей от ожидания пары, которой не позволяли ехать ни вперед, ни назад, приехали полицейские. При них, рассказывает Евгений, «все терминалы заработали».

Как утверждает участник разборок, когда он снимал происходящее на камеру и наводил объектив на служащих, один из них сломал устройство. Соответствующее заявление в полицию Евгений уже написал. Он также уверяет, что служащие пункта намеренно провоцировали его на конфликт и издевались, не позволяя продолжить движение.

Молодой человек намерен довести дело до логического завершения и добиться ответственности представителей компании, обслуживающей ЗСД, за его бессонную и совсем безрадостную ночь.

Пятый канал обратился в компанию за комментарием. Представители ЗСД были удивлены произошедшей ситуации, так как в случае невозможности оплаты сотрудники магистрали должны были составить протокол и отпустить водителя с миром. После ознакомления с видео инцидента, в ЗСД пообещали детально разобраться в ситуации и детально все прокомментировать.

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