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VW ожидает остановки производства в III квартале
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VW ожидает остановки производства в III квартале 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 июня — «Вести. Экономика». Volkswagen ожидает приостановки производства в третьем квартале из-за того, что компания готовит свои автомобили к новым европейским стандартам выбросов и потребления топлива, передает Reuters.
Выступая перед сотрудниками главного в Вольфсбурге, главный исполнительный директор автопроизводителя Герберт Диис сказал, что в третьем квартале ожидается приостановка производства, а переход на новые стандарты испытаний также приведет к дням, когда производство будет закрыто на заводе в Вольфсбурге.
Автопроизводители модифицируют свои автомобили для соответствия новым европейским стандартам выбросов и расходам топлива, который призван более точно отражать реальные выбросы в атмосферу и вступит в силу 1 сентября.
"Только в рамках бренда Volkswagen нам нужно протестировать более 200 вариантов моделей и получить их одобрение этого типа в течение очень короткого промежутка времени», — сказал Дисс сотрудникам, добавив, что испытательные установки Volkswagen работают почти без перерывов.
Бернд Остерлох, один из самых влиятельных директоров VW, сказал, что это не вина сотрудников, что компания построила слишком мало испытательных стендов и не может справиться с требуемым объемом тестирования.
"Наши коллеги в производстве не несут ответственности за эту ситуацию", — сказал он.
Ранее Volkswagen отмечал, что переход на новые стандарты может привести к сокращению производства, а также к повлиять на доходы.
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