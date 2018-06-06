Новейший двигатель ПД-14 прошел очередной этап сертификации

Двигатель ПД-14 прошел очередной этап сертификации в соответствии с правилами Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

Одобрен один из главных документов — «Описание производственной организации», который разрабатывался специалистами ОДК-ПМ, говорится в сообщении пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации

ПД-14 (Перспективный Двигатель тягой 14 тонн) — проект семейства перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей с тягой на взлёте от 9 до 18 тонн, разрабатываемый предприятиями ОДК.

Предназначен для авиалайнера МС-21-300, Ил-96-300 и Ил-96-400Т. Разработка изделия ведется с 2008 года.