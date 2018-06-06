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Новейший двигатель ПД-14 прошел очередной этап сертификации
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Новейший двигатель ПД-14 прошел очередной этап сертификации 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Двигатель ПД-14 прошел очередной этап сертификации в соответствии с правилами Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).
Одобрен один из главных документов — «Описание производственной организации», который разрабатывался специалистами ОДК-ПМ, говорится в сообщении пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации.
ПД-14 (Перспективный Двигатель тягой 14 тонн) — проект семейства перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей с тягой на взлёте от 9 до 18 тонн, разрабатываемый предприятиями ОДК.
Предназначен для авиалайнера МС-21-300, Ил-96-300 и Ил-96-400Т. Разработка изделия ведется с 2008 года.
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