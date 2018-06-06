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В Екатеринбурге велотренажер поможет зарядить мобильный
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В Екатеринбурге велотренажер поможет зарядить мобильный 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Внешне ноу-хау выглядит привычно: велотренажер, на котором для поднятия тонуса крутят педали. Но при помощи нехитрых устройств тренировка мышц порождает ток. Почти по Райкину: «Что балерине зря крутиться? Ей бы к ноге динамо-машину присобачить»…
— Эти тренажеры работают по типу динамо-машин: перерабатывают механическую энергию в электрическую. Чтобы зарядить телефон, нужно вставить нужный провод и начинать крутить педали. Полчаса — и готово. Впрочем, мощность напрямую зависит от интенсивности «езды», — объясняет один из авторов проекта Яна Меташева.
Для испытаний ножные электростанции установили в волонтерском центре Уральского федерального университета. Студенты тут же оценили новинку. Третьекурсница Александра Судакова почти каждый день после лекций приходит позаниматься спортом и гаджеты подзарядить: «Убиваю сразу двух зайцев: лишние калории перерабатываю и телефон оживляю». Как показали студенческие эксперименты, три тренажера позволяют за час зарядить 16 гаджетов.
Почти по Райкину: «Что балерине зря крутиться? Ей бы к ноге динамо-машину присобачить»…
В дни чемпионата мира велоэлектростанции переедут на службу болельщикам: будут установлены в волонтерских центрах, на территории «Екатеринбург Арены» и фан-зоны чемпионата.
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