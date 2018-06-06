В половине районов Зауралья не оказалось штрафстоянок

По данным ГИБДД, в прошлом году на территории Зауралья возбуждено свыше 13,6 тысячи административных дел о нарушениях правил дорожного движения (ПДД), предусматривающих задержание транспорта и перемещение его на спецстоянку. Однако выполнить свои обязанности госавтоинспекторы могут не всегда: в 11 из 24 районов Курганской области штрафстоянок просто нет. По мнению замначальника регионального управления ГИБДД Александра Корюкина, районные власти создают недостаточно стимулов для предпринимателей.

Главы районов оправдываются: мол, делаем все возможное, но такой бизнес считается заведомо убыточным.

— Мы готовы выделить участок в аренду, помочь в подготовке пакета документов для регистрации ИП. Однако предприниматели опасаются, что их расходы на организацию штрафстоянки не окупятся, — разводит руками глава Макушинского района Виктор Воротынцев . — По закону на таких площадках должно быть ограждение по всему периметру, специальная техника для эвакуации транспорта, противопожарная система, шлагбаумы, организовано круглосуточное видеонаблюдение и еще много всего.

Властям удалось уговорить только одного предпринимателя, но и он окончательное решение пока не принял.

— До меня трое пытались организовать штрафстоянки, да бросили. Надо еще подумать, — признался «РГ» Иван Куликов

Со слов коллег предпринимателя, главная проблема — оплата услуг. По закону после устранения причины задержания машину положено немедленно, не дожидаясь оплаты расходов на ее эвакуацию, вернуть владельцу. Это позволяет водителям тянуть время и рассчитываться в течение 30 суток, что разрешено законодательством. В итоге владельцы стоянок ищут клиентов, подают иски в суды, где процессы могут длиться годами.

В Притобольном районе, как и в Макушинском, штрафстоянки нет, задержанный транспорт возят за 50 с лишним километров в Кетовский район. Чиновники предложили предпринимателям «пряник» — организовать здесь же магазин сопутствующих товаров и ремонтную мастерскую. Откликнулся Василий Шевелев: у него есть в собственности здание, рядом с ним предложено арендовать участок.