«Лопнули печень и лёгкое»: в Полевском на маму с двумя малышами от ветра рухнула ветка тополя

Сегодня в Полевском, в парке возле Дома культуры, на молодую маму 24 лет при порыве сильного ветра упал тополь. Девушка по имени Вера гуляла с двумя детьми: трёхлетним и полугодовалым в коляске. Произошло это около 14:00, женщину увезли в городскую больницу Полевского с диагнозом разрыв печени, лёгкого, перелом позвоночника, перелом ключицы. Женщина перенесла операцию, но, по последним данным, её должны перевезти в Екатеринбург.

— Мне позвонила женщина, которая оказалась там рядом, и я сразу же уехал с работы, — рассказывает муж Веры. — Она до операции сказала мне, что она сама не поняла, что произошло, когда на неё упал тополь. У коляски обломило ручку, на полугодовалого ребёнка чуть дерево не упало — получается, она весь удар приняла на себя.

Сейчас Вера находится в реанимационном отделении после операции:

— Получается, у неё лопнула печень — там делали разрез; лопнуло лёгкое, сломана ключица. Очень большая гематома на позвоночнике, её оставили до перевозки в Екатеринбург. Сейчас её ждут в стабилизации — чтобы после того, как стабилизируют, перевезти её.