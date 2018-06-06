«Лопнули печень и лёгкое»: в Полевском на маму с двумя малышами от ветра рухнула ветка тополя 

Сегодня в Полевском, в парке возле Дома культуры, на молодую маму 24 лет при порыве сильного ветра упал тополь. Девушка по имени Вера гуляла с двумя детьми: трёхлетним и полугодовалым в коляске. Произошло это около 14:00, женщину увезли в городскую больницу Полевского с диагнозом разрыв печени, лёгкого, перелом позвоночника, перелом ключицы. Женщина перенесла операцию, но, по последним данным, её должны перевезти в Екатеринбург.
— Мне позвонила женщина, которая оказалась там рядом, и я сразу же уехал с работы, — рассказывает муж Веры. — Она до операции сказала мне, что она сама не поняла, что произошло, когда на неё упал тополь. У коляски обломило ручку, на полугодовалого ребёнка чуть дерево не упало — получается, она весь удар приняла на себя.
Сейчас Вера находится в реанимационном отделении после операции:
— Получается, у неё лопнула печень — там делали разрез; лопнуло лёгкое, сломана ключица. Очень большая гематома на позвоночнике, её оставили до перевозки в Екатеринбург. Сейчас её ждут в стабилизации — чтобы после того, как стабилизируют, перевезти её.
Комментарий следователей: «Следственным отделом по г. Полевской СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту травмирования женщины 1993 г.р. в результате падения на нее ветки дерева (по предварительны сведениям). Инцидент произошел сегодня у одного из домов по улице Победы в г. Полевской. В результате произошедшего женщина получила травмы, с которыми была госпитализирована в больницу, где находится по настоящее время. Ей оказывается необходимая медпомощь. По предварительной информации, падение ветки произошло из-за сильного порыва ветра. В ходе доследственной проверки будет устанавливаться, в частности, в чьей компетенции находится содержание насаждений в городской черте в безопасном для граждан состоянии. С целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, будет проведена соответствующая экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет поцессуальное решение».