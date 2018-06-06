Ещё
Отделение паллиативной помощи нижегородской больницы №30 дождалось капремонта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отделение паллиативной помощи нижегородской больницы №30 дождалось капремонта 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врио губернатора Нижегородской области поручил разработать документацию для проведения капитального ремонта отделения паллиативной помощи ГБУ НО «Городская клиническая больница № 30», расположенной в Московском районе Нижнего Новгорода. Такое поручение он дал по итогам визита в медицинское учреждение.
Поводом для визита главы региона в больницу стали многочисленные жалобы нижегородцев на состояние отделения. «Мне было важно самому увидеть, в каких условиях здесь находятся люди», — отметил Глеб Никитин, заметив, что необходимо оперативно реагировать на запросы пациентов.
По итогам посещения больницы было принято несколько решений. Во-первых, полностью обновить отделение паллиативной помощи. В 2018 году на его оснащение будет направлено 28 млн рублей. Во-вторых, создать региональную систему оказания паллиативной медицинской помощи с привлечением общественности.
Как писал «федералПресс», в 2018 году Мордовия получила более 30 млн рублей из федерального бюджета на развитие паллиативной медицинской помощи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Реконструкция Зиповского кольца стала причиной новых пробок в Краснодаре Тротуар в Ульяновске вымостили надгробными плитами Прокуроры и следователи нагрянули в уральскую больницу после смерти пациентки у входа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Набиуллина похоронила дешевый бензин332
Бензин продолжил дорожать4
Лайфхак: как сэкономить на бензине4
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение