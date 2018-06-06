Отделение паллиативной помощи нижегородской больницы №30 дождалось капремонта

Врио губернатора Нижегородской области поручил разработать документацию для проведения капитального ремонта отделения паллиативной помощи ГБУ НО «Городская клиническая больница № 30», расположенной в Московском районе Нижнего Новгорода. Такое поручение он дал по итогам визита в медицинское учреждение.

Поводом для визита главы региона в больницу стали многочисленные жалобы нижегородцев на состояние отделения. «Мне было важно самому увидеть, в каких условиях здесь находятся люди», — отметил Глеб Никитин , заметив, что необходимо оперативно реагировать на запросы пациентов.

По итогам посещения больницы было принято несколько решений. Во-первых, полностью обновить отделение паллиативной помощи. В 2018 году на его оснащение будет направлено 28 млн рублей. Во-вторых, создать региональную систему оказания паллиативной медицинской помощи с привлечением общественности.

Как писал «федералПресс», в 2018 году Мордовия получила более 30 млн рублей из федерального бюджета на развитие паллиативной медицинской помощи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области