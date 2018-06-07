В отделении нижегородской больницы №30 будет проведен капремонт

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил оперативно разработать документацию для капремонта в отделении паллиативной медицины больницы №30 в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона посетил больницу 6 июня. Поводом для этого визита стали жалобы нижегородцев на состояние отделения паллиативной помощи. В результате было принято решение провести в отделении капитальный ремонт.

«Необходимо исправлять ситуацию, улучшать материально-технические условия, оперативно реагировать на запросы пациентов. Я поручил направить на оснащение отделения в этом году 28 миллионов рублей», — заявил Глеб Никитин.

По его словам, на эти средства будет закуплено медицинское оборудование и необходимые предметы обстановки. Также глава региона поставил задачу создать в Нижегородской области систему оказания паллиативной медицинской помощи. В ближайшее время планируется организовать круглые столы на эту тему.

Паллиативная помощь — подход, который позволяет улучшить качество жизни пациентов, столкнувшихся с проблемами, связанными с тяжелыми заболеваниями.