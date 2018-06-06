Убийственные гонки: солдата на БТР ловила вся полиция

Нет, серьезно, эта история как-будто бы является воплощением игры GTA в реальной жизни.

Военнослужащий Национальной гвардии США зачем-то (это до сих пор загадка) решил угнать гусеничный бронетранспортёр M577, который используется американской армией как мобильный командный пост. Вслед за этим бравый солдат на полной скорости (это не очень быстро, максимум 60 км/час) поехал прочь.

Полиция штата Вирджиния оказалась в сложной ситуации: остановить бронетранспортёр, по сути, невозможно. Шипы против него бесполезны, броня защитит от любой пули, преграждать дорогу тоже бессмысленно. К счастью, военнослужащий не был агрессивен: он ничего не сломал и не разрушил, а также никого не сбил. Он просто ехал по трассе все дальше и дальше от базы.

В результате, задержать хулигана удалось лишь тогда, когда он сам решил покинуть боевую машину. К нему подбежали копы и, воспользовавшись электрошоком, скрутили его.