Ещё
Прокуратура требует наладить работу дорожных видеокамер в Ставрополе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокуратура требует наладить работу дорожных видеокамер в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура нашла нарушения в эксплуатации комплексов фиксации правонарушений на дорогах и стоянках Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
Муниципальное учреждение «Служба спасения» заключало контракты с по обслуживанию видеокамер в отсутствии бюджетного обеспечения и в обход конкурентных способов определения поставщиков. В 2014 это учреждение не взыскало с виновника аварии, сбившего систему видеонаблюдения «Автопатруль Стоянка» на перекресте улиц Пушкина и Лермонтова, сумму ущерба, которую не покрывала страховка. В 2015 году служба не взыскала в бюджет города неустойки и пени с не выполнившего обязательства подрядчика по установке и обслуживанию камер видеофиксации.
«Кроме того, системы видеонаблюдения «Автопатруль Паркон», установленные на улице Мира, и пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Голенева города Ставрополя, не эксплуатируются, что свидетельствует об их неэффективном использовании», — говорится в сообщении прокуратуры.
Прокурор выдал главе Ставрополя представление устранить нарушения закона подведомственными учреждениями.
АиФ Ставрополье: последние новости
Жители КБР показали разбитую дорогу между Чегемом и Яникоем В Пятигорске запретили приезжать ночью к месту дуэли Лермонтова Житель Пятигорск оплатил 110 штрафов, когда арестовали его Audi Q7
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Набиуллина похоронила дешевый бензин332
Бензин продолжил дорожать4
Лайфхак: как сэкономить на бензине4
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение