Прокуратура требует наладить работу дорожных видеокамер в Ставрополе

Прокуратура нашла нарушения в эксплуатации комплексов фиксации правонарушений на дорогах и стоянках Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Муниципальное учреждение «Служба спасения» заключало контракты с по обслуживанию видеокамер в отсутствии бюджетного обеспечения и в обход конкурентных способов определения поставщиков. В 2014 это учреждение не взыскало с виновника аварии, сбившего систему видеонаблюдения «Автопатруль Стоянка» на перекресте улиц Пушкина и Лермонтова, сумму ущерба, которую не покрывала страховка. В 2015 году служба не взыскала в бюджет города неустойки и пени с не выполнившего обязательства подрядчика по установке и обслуживанию камер видеофиксации.

«Кроме того, системы видеонаблюдения «Автопатруль Паркон», установленные на улице Мира, и пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Голенева города Ставрополя, не эксплуатируются, что свидетельствует об их неэффективном использовании», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор выдал главе Ставрополя представление устранить нарушения закона подведомственными учреждениями.