Остановки на улице Ташкентской в Самаре появятся после 2018 года

Жители областной столицы жалуются на нехватку остановочных пунктов на улице Ташкентской. Министерство транспорта Самарской области прокомментировало ситуацию в твиттере.

— Остановки появятся после 2018 года, в рамках шестого этапа реконструкции улицы Ташкентской, — сообщили в региональном Минтрансе

Остановочные павильоны установят за проезжей частью, на участке от улицы Демократической до больницы Середавина.

Реконструкцию участка улицы Ташкентской от больницы Середавина до Солнечной подрядчик завершил в 2017 году. Дорогу расширили с двух до четырех полос движения с разделительной полосой до 12 метров, а также провели благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны и освещения. Правда, еще предстоит внести изменения. Скорректировать нужно будет примыкание дороги к трамвайным путям. Работы оплатят из городского бюджета.

А 24 мая для движения открыли путепровод на пересечении с улицей Демократической. Как сейчас выглядит мост, посмотрите в нашем репортаже. В эксплуатацию его введут после того, как снесут гаражи и достроят съезд (ближе к шинному центру Kolex).