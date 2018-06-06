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Остановки на улице Ташкентской в Самаре появятся после 2018 года
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Остановки на улице Ташкентской в Самаре появятся после 2018 года 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители областной столицы жалуются на нехватку остановочных пунктов на улице Ташкентской. Министерство транспорта Самарской области прокомментировало ситуацию в твиттере.
— Остановки появятся после 2018 года, в рамках шестого этапа реконструкции улицы Ташкентской, — сообщили в региональном Минтрансе.
Остановочные павильоны установят за проезжей частью, на участке от улицы Демократической до больницы Середавина.
Реконструкцию участка улицы Ташкентской от больницы Середавина до Солнечной подрядчик завершил в 2017 году. Дорогу расширили с двух до четырех полос движения с разделительной полосой до 12 метров, а также провели благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны и освещения. Правда, еще предстоит внести изменения. Скорректировать нужно будет примыкание дороги к трамвайным путям. Работы оплатят из городского бюджета.
А 24 мая для движения открыли путепровод на пересечении с улицей Демократической. Как сейчас выглядит мост, посмотрите в нашем репортаже. В эксплуатацию его введут после того, как снесут гаражи и достроят съезд (ближе к шинному центру Kolex).
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