Проезд открыт: в Самаре движение автомобилей пустили по улице Ташкентской

В Самаре рабочие завершили обустройство новой проезжей части на улице Ташкентской. На реконструированном участке уже демонтировали временные знаки. Об этом сообщили очевидцы.

Ув. @SamMobilePriem отчет:Проезд открыт, врем.знаки вроде все демонтир-ны. Кач.выполн.работ думаю не подкачает😂😂😂 pic.twitter.com/OiSO2Qz450

— Дмитрий (@dim14836) 1 июня 2018 г.

Также здесь сделали тротуары и установили световые опоры.

До этого департамент градостроительства Самары озаботился исправлением примыкания улицы Ташкентской к трамвайным путям. Дело в том, что в результате реконструкции рельсы оказались значительно выше дороги. ГИБДД даже пришлось ограничить движение на этом участке.

Изначально после ремонта Ташкентская выглядела так О том, что планировали сделать изначально на улице Ташкентской, можно узнать из фоторепортажа 63.ru.