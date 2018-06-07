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Проезд открыт: в Самаре движение автомобилей пустили по улице Ташкентской
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Проезд открыт: в Самаре движение автомобилей пустили по улице Ташкентской 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре рабочие завершили обустройство новой проезжей части на улице Ташкентской. На реконструированном участке уже демонтировали временные знаки. Об этом сообщили очевидцы.
Ув. @SamMobilePriem отчет:Проезд открыт, врем.знаки вроде все демонтир-ны. Кач.выполн.работ думаю не подкачает😂😂😂 pic.twitter.com/OiSO2Qz450
— Дмитрий (@dim14836) 1 июня 2018 г.
Также здесь сделали тротуары и установили световые опоры.
До этого департамент градостроительства Самары озаботился исправлением примыкания улицы Ташкентской к трамвайным путям. Дело в том, что в результате реконструкции рельсы оказались значительно выше дороги. ГИБДД даже пришлось ограничить движение на этом участке.
Изначально после ремонта Ташкентская выглядела так  О том, что планировали сделать изначально на улице Ташкентской, можно узнать из фоторепортажа 63.ru.
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