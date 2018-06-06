РЖД не приступило к обещанному ремонту моста на Папулу в Выборге 

«РЖД» намеревался в мае 2018 года начать ремонт моста на Папулу, согласно уведомлению которое получила администрация Выборгского района после вмешательства транспортной прокуратуры, в декабре 2017 года, но к ремонту моста так никто и не приступил.
Как уже писал ivbg.ru, жители неоднократно жаловались на отвратительное содержание автомобильного путепровода вблизи железнодорожной станции Выборга, называемого в народе мост на Папулу. Администрация Выборгского района уведомляла жителей о получении ответа по поводу начала ремонтных работ от ОАО «РЖД».
В связи с тем, что до настоящего времени ремонт не начат, комитет по дорожному хозяйству Выборгского района в середине мая 2018 года обратился в прокуратуру и правительство Ленинградской области с просьбой о содействии в решении вопроса. Геннадий Орлов также лично обратился за помощью в разрешении данного вопроса к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.
Немного из истории вопроса:
неудовлетворительное состояние моста зафиксировано ГИБДД, которое направило жалобу в Северо-Западную транспортную прокуратуру, дорожным комитетом администрацией Выборгского района. на протяжении всего 2017 года администрация Выборгского района вела переговоры с балансодержателем объекта — филиал ОАО «РЖД» — Зеленогорская дистанция пути. С тех пор состояние объекта только ухудшается. осенью 2017 года Зеленогорская дистанция пути была привлечена к административной ответственности за неисполнение предписаний ГИБДД. в ноябре 2017 года удалось достичь первоначальных соглашений о ремонте. В ответ на предписания транспортной прокуратуры пришло письмо от Зеленогорской дистанции пути о намерении приступить к ремонту в мае 2018 года. в апреле 2018 года администрацией Выборгского района направлен запрос с просьбой подтвердить сроки и объемы работ, который остался без ответа.