РЖД не приступило к обещанному ремонту моста на Папулу в Выборге

РЖД » намеревался в мае 2018 года начать ремонт моста на Папулу, согласно уведомлению которое получила администрация Выборгского района после вмешательства транспортной прокуратуры, в декабре 2017 года, но к ремонту моста так никто и не приступил.

Как уже писал ivbg.ru, жители неоднократно жаловались на отвратительное содержание автомобильного путепровода вблизи железнодорожной станции Выборга, называемого в народе мост на Папулу. Администрация Выборгского района уведомляла жителей о получении ответа по поводу начала ремонтных работ от ОАО «РЖД».

В связи с тем, что до настоящего времени ремонт не начат, комитет по дорожному хозяйству Выборгского района в середине мая 2018 года обратился в прокуратуру и правительство Ленинградской области с просьбой о содействии в решении вопроса. Геннадий Орлов также лично обратился за помощью в разрешении данного вопроса к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко

Немного из истории вопроса: