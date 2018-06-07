Болельщики ЧМ-2018 рискуют остаться без крепкого алкоголя в поездах 

Минтранс предложил запретить продавать крепкий алкоголь в бесплатных поездах для болельщиков ЧМ-2018. Речь идёт о горячительных напитках, в которых содержание этилового спирта превышает 16,5%. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Алана Лушникова в аппарат правительства, пишет RNS.
«В целях сохранения качества транспортного обслуживания, в соответствии с письмом РЖД от 25.05.2018, предлагается ограничить продажу алкогольных напитков в указанных поездах, разрешив розничную продажу только алкогольный продукции с содержанием этилового спирта, не более чем 16,5% объема готовой продукции», — сообщается в письме.
Ведомство предлагает запретить и продажу алкогольной продукции при заказе пассажиром доставки алкогольной продукции из вагона-ресторана.