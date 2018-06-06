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Самосвал отрезал более тысячи человек из посёлка 29-го лесозавода от Архангельска
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Самосвал отрезал более тысячи человек из посёлка 29-го лесозавода от Архангельска 

29.ru 52 минуты назад
Фото: 29.ru
Сегодня около 16:00 самосвал разрушил мост через реку Большую Раду в районе 29-го лесозавода. На место происшествия выехал лично глава Архангельска Игорь Годзиш.
Виновник уже найден. Как оказалось, он решил не соблюдать ограничения по тоннажу, из-за чего мост и провалился. Сейчас автомобили не могут пересечь реку.
— На месте удалось убедиться, что пешеходы могут переходить по мосту, но транспорт приходится оставлять на подъезде. Специалисты МУП «Архкомхоз» уже изучают характер повреждений, определяют план восстановительных работ. Администрация города окажет всю необходимую помощь, чтобы в кратчайшие сроки транспортное сообщение здесь было восстановлено, — рассказал Игорь Годзиш.
На противоположной стороне проживают более тысячи человек. Уже продуманы вопросы доставки им продовольствия, а также транспорт школьников на ЕГЭ.
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