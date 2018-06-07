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Самосвал разрушил мост в Архангельске
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Самосвал разрушил мост в Архангельске 

АиФ Архангельск 28 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Вечером 6 июня был проломлен мост через реку Большая Рада в районе 29-го лесозавода.
Известно, что доски деревянного моста треснули в тот момент, когда по нему проезжал перегруженный самосвал. Водитель пренебрег ограничением по тоннажу, и теперь проезд здесь закрыт для автомобилей. Между тем, в посёлке, к которому вёл мост, проживает более 1 тыс. человек — сейчас они переходят его пешком по оставшимся доскам. Ремонтом на месте будет заниматься МУП «Архкомхоз».
«Решением КЧС введён режим повышенной готовности, который предполагает особые подходы к работе систем жизнеобеспечения, — говорит заместитель главы города по городскому хозяйству Виталий Акишин. — Соответствующие поручения даны ресурсоснабжающим организациям, определён порядок работы управляющей компании. Управлению по торговле и услугам населению поставлена задача продовольственного обеспечения. До окончания ремонта моста на территории будет дежурить бригада, оснащённая помпой, чтобы обеспечить пожарную безопасность».
Напомним, в мае мы писали о похожей ситуации в Улитино Плесецкого района. Там местные жители не могут выбраться из посёлка из-за аварийных дороги и моста.
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