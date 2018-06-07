На перекрёстке в центре города погасли светофоры

Утром 7 июня на двух перекрёстках в Центральном и Заельцовском районах Новосибирска погасли светофоры — отключение продлится до конца рабочего дня.

Под отключение попали перекрёсток Советской и Свердлова возле Новосибирской областной научной библиотеки, а также пересечение Залесского и территории Горбольницы.

«Плановое отключение «Электросетями»», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, добавив, что светофоры на этих перекрёстках не будут работать до 17:00.