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На перекрёстке в центре города погасли светофоры
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На перекрёстке в центре города погасли светофоры 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 7 июня на двух перекрёстках в Центральном и Заельцовском районах Новосибирска погасли светофоры — отключение продлится до конца рабочего дня.
Под отключение попали перекрёсток Советской и Свердлова возле Новосибирской областной научной библиотеки, а также пересечение Залесского и территории Горбольницы.
«Плановое отключение «Электросетями»», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, добавив, что светофоры на этих перекрёстках не будут работать до 17:00.
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