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Власти Красноярска закупятся светофорами на 53 млн рублей
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Власти Красноярска закупятся светофорами на 53 млн рублей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске объявлены очередные торги по благоустройству города к грядущей Универсиаде. На этот раз речь идет о светофорах с автоуправлением, сообщил «7 канал Красноярск».
Стартовый лот проекта — 52,8 миллиона рублей. Вместе с новыми светофорами планируют установить датчики, новую дорожную разметку и знаки.
Внедрение автоуправляемых светофоров — попытка избавиться от пробок на дорогах. Принцип работы такого светофора заключается в том, что его сигналы получает специальная компьютерная программа, и в зависимости от ситуации сама удлиняет выбранную светофорную фазу. Это позволяет дорожным службам моделировать ситуацию на улицах.
«Данные о пробках будут автоматически получать с городских систем, а также от «Яндекс. Пробок», карт Google и 2ГИС», — пишет издание.
По идее, эта система должна увеличить пропускную способность на 10%.
Накануне появилась информация о том, что подъездную дорогу к комплексу «Платинум Арена» могут не успеть достроить. Местные власти до сих пор судятся с владельцем территории, где ведется стройка.
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