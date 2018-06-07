Власти Красноярска закупятся светофорами на 53 млн рублей

В Красноярске объявлены очередные торги по благоустройству города к грядущей Универсиаде. На этот раз речь идет о светофорах с автоуправлением, сообщил «7 канал Красноярск».

Стартовый лот проекта — 52,8 миллиона рублей. Вместе с новыми светофорами планируют установить датчики, новую дорожную разметку и знаки.

Внедрение автоуправляемых светофоров — попытка избавиться от пробок на дорогах. Принцип работы такого светофора заключается в том, что его сигналы получает специальная компьютерная программа, и в зависимости от ситуации сама удлиняет выбранную светофорную фазу. Это позволяет дорожным службам моделировать ситуацию на улицах.

«Данные о пробках будут автоматически получать с городских систем, а также от «Яндекс. Пробок», карт Google и 2ГИС», — пишет издание.

По идее, эта система должна увеличить пропускную способность на 10%.

Накануне появилась информация о том, что подъездную дорогу к комплексу «Платинум Арена» могут не успеть достроить. Местные власти до сих пор судятся с владельцем территории, где ведется стройка.