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«В рубашке родилась»: медики прокомментировали состояние упавшей в «Столбах» девушки
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«В рубашке родилась»: медики прокомментировали состояние упавшей в «Столбах» девушки 

360tv.ru 39 минут назад
В Минздраве Красноярского края прокомментировали состояние девушки, которая накануне сорвалась с большой высоты в заповеднике «Столбы». Слова сотрудника министерства «360» передал источник.
«Состояние средней тяжести, множественные переломы. Угрозы для жизни нет, но в рубашке родилась, действительно», — рассказали в ведомстве источнику «360».
У девушки сломаны ребра и лодыжка, ей требуется постоянное наблюдение врачей.
Ранее сообщалось, что туристка в красноярских «Столбах» упала с восьмиметровой скалы, откуда ее эвакуировали спасатели.
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