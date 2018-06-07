«В рубашке родилась»: медики прокомментировали состояние упавшей в «Столбах» девушки 

В Минздраве Красноярского края прокомментировали состояние девушки, которая накануне сорвалась с большой высоты в заповеднике «Столбы». Слова сотрудника министерства «360» передал источник.
«Состояние средней тяжести, множественные переломы. Угрозы для жизни нет, но в рубашке родилась, действительно», — рассказали в ведомстве источнику «360».
У девушки сломаны ребра и лодыжка, ей требуется постоянное наблюдение врачей.
Ранее сообщалось, что туристка в красноярских «Столбах» упала с восьмиметровой скалы, откуда ее эвакуировали спасатели.