Чиновники не смогут ездить на работу на «Лексусе»

На заседании Комитета Госдумы по экономике 7 июня перед рассмотрением в первом чтении будет обсуждаться законопроект, предполагающий запретить госструктурам и компаниям с госучастием, получающим бюджетные средства, закупать или арендовать для своих нужд автомобили дороже двух миллионов рублей.

Авторы поправок отмечают, что в 2017 году антикоррупционный проект ОНФ «За честные закупки» представил «Индекс расточительности». Эксперты проекта составили список из 25 самых дорогих автомобилей, которые обнаружены в закупках госкомпа­ний и компаний-монополистов за этот год. Большинство запросов исходило от структур, чьи контрольные пакеты принадлежат государству.

В мониторинг ОНФ попали компании из 14 регионов страны, объявивших закупки машин на общую сумму 132 миллиона рублей. Депутаты считают необходимым запретить закупать автомобили стоимостью выше двух миллионов рублей, обладающие признаками избыточного потребления, или являющимися предметами рос­коши.

Исключение законодатели сделали для легковых автомобилей, к которым предъ­являются особые технические требования, связанные с их использованием в медицинских целях.