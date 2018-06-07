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Вот что могут золотые руки: автомобильный шедевр из старого ГАЗ-66
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Вот что могут золотые руки: автомобильный шедевр из старого ГАЗ-66 

Авторамблер 15 минут назад
Фото: Авторамблер
Шишига — одна из вечных ценностей хардкорных и упорных любителей оффроуда. Если приложить к грузовику руки, то может получиться настоящее загляденье!
Не сочтите нас извращенцами, но мы считаем ГАЗ-66 красивым автомобилем, чье очарование сокрыто в функциональности и тюнинговом потенциале. С Шишигой можно много чего сделать, а наглядным примером является творение ижевского энтузиаста Алексея Орленко, представившегося на площадке Drive2 как alex200sx. Его автомобиль выглядит очень гармонично и предельно аккуратно, при этом значительно превосходит стандартный вариант по ездовому комфорту. Браво!
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