Вот что могут золотые руки: автомобильный шедевр из старого ГАЗ-66

Шишига — одна из вечных ценностей хардкорных и упорных любителей оффроуда. Если приложить к грузовику руки, то может получиться настоящее загляденье! Не сочтите нас извращенцами, но мы считаем ГАЗ-66 красивым автомобилем, чье очарование сокрыто в функциональности и тюнинговом потенциале. С Шишигой можно много чего сделать, а наглядным примером является творение ижевского энтузиаста Алексея Орленко , представившегося на площадке Drive2 как alex200sx. Его автомобиль выглядит очень гармонично и предельно аккуратно, при этом значительно превосходит стандартный вариант по ездовому комфорту. Браво!