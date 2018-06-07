На Войновке отец и сын избили лифтера, спросившего у них про разбитый плафон 

В Тюмени, 4 июня, на улице Энергостроителей, 9 двое жителей дома избили лифтера. В результате мужчина получил множественные ушибы. По словам сотрудника ООО «Горлифт» Ивана Ильина, нападение на него произошло во время работы в лифте. — У входа в лифт я увидел, как трое мужчин что-то грузят. В кабине был сломан плафон освещения, хотя я знал, что час назад он был цел. Я их спросил, не они ли отломили плафон во время погрузки Двум мужчинам, которые оказались отцом и сыном, не понравился мой тон и они набросились на меня, — рассказывает пострадавший. Лифтер рассказал, что его повалили на пол и начали бить по голове. Потом драка из подъезда перешла на улицу. Очевидцам избиения стал доставщик посылки и проходивший мимо житель дома, но никто из них не вмешался в конфликт. Через полчаса после начала потасовки на место приехали сотрудники полиции. После нападения на лифтера у него врачи диагностировали множественные ушибы головы, ушиб грудной клетки и шейного отдела позвоночника. Драку сняла камера видеонаблюдения. Запись поможет полиции разобраться в произошедшем. Избитый Иван Ильин подал заявление на нападавших. В причине конфликта пытается разобраться и руководство ООО «Горлифт». — Мы издали приказ о расследовании этого случая. Пострадавший сотрудник находится на больничном. По записи видно, как его бесчеловечно пинали и душили. Взрослые люди, нормально выглядят, но избивают человек по-зверски, — прокомментировал главный инженер предприятия Валерий Созыкин. По его словам, такие инциденты случаются нечасто. В последний раз на сотрудника компании нападали четыре года назад. Обычно сотрудникам «Горлифта» приходится сталкиваться с молодежью, которая сидит в подъездах и иногда ведет себя агрессивно, но до серьезных драк дело редко доходит.