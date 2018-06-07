Попытка номер два. Кто переделывает некачественный ремонт дорог в Иркутске?

Можно смело заявить, что в Иркутске в этом году случилось чудо: даже несмотря на то что нынешняя зима выдалась рекордно снежной, асфальт на дорогах города с приходом весны не растаял и не поплыл, как это часто бывало. Однако совсем без ям тоже не обошлось.

Трещины и крошки асфальта

Как заявляют в городской мэрии, причина появления многих трещин и выбоин — нарушения, которые специалисты допустили во время ремонта дорог. И в конце нынешней весны им эти нарушения аукнулись: то, что можно исправить по гарантии, подрядчики будут переделывать за свой счёт. Как рассказал начальник дорожного департамента администрации областного центра Андрей Пономарёв , с апреля в Иркутске выявили 66 таких «гарантийных» участков — это дороги и тротуары, которые ремонтировали с 2015 по 2017 годы.

«Основные дефекты, которые нашли почти везде, — продольные и поперечные трещины, поверхностное разрушение асфальта, частичное разрушение бортового камня. Среди нарушений, которые приводят к появлению ям, — недостаточное уплотнение асфальтобетонного покрытия. Также некоторые использовали некачественные материалы. В основном это касается разметки на пешеходных переходах, которую наносят вручную, — поясняет Пономарёв. — Недостатки подрядчики должны были изначально исправить к 1 июня, однако из-за погоды мы перенесли этот срок на 8 число».

Пока одни подрядчики устраняют прошлогодние недоделки, другие приступают к новому ремонту, который проводят по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», и тоже успевают что-то нарушить. К примеру, на улицах Петрова и Первомайской областного центра рабочие подготовили грунт, чтобы уложить его под асфальт на пешеходных дорожках. А это не соответствует технологии. На улице Карпинской ещё хуже: мало того что подрядчик неровно залил асфальтом тротуар, так тот ещё начал крошиться по краям. Впрочем, покрытие самой дороги тоже вышло не особо гладким.

Разница в подходах

В этом году в Иркутске по федеральному проекту отремонтируют 33 участка, все они из перечня аварийно-опасных дорог — таких, где чаще всего случаются ДТП. Всего в областном центре их 76. В целом в Иркутской области по проекту в этом сезоне починят на 20 км региональных дорог больше, чем в прошлом году, — почти 100 км. По данным минстроя Приангарья, на это уйдёт 1,5 млрд руб. Первые работы начались в Иркутском и Шелеховском районах.

Как рассказал корреспонденту « АиФ в ВС» председатель общественного совета проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской области Алексей Савельев , как раз в Шелехове общественники нашли больше всего нарушений по итогам ремонта прошлого года. Как говорит общественник, там подкачал сам подход к работам.

«Если в Иркутске ремонт вели на основании полноценных проектов, то в Шелехове это делали на базе дефектной ведомости, а она просто говорит, какие участки нужно заасфальтировать. Когда специалисты готовят проект, есть возможность какие-то недостатки учесть ещё на этой стадии, в Шелехове такого не случилось. В итоге там не было комплексного подхода (на котором и базируется федеральная программа в принципе), рабочие заасфальтировали большое количество участков автодорог, но не задумались о том, что надо сделать тротуары, пешеходные переходы, ограждения. Получилось так, что, хорошо сделав сами трассы, они не повысили, а, наоборот, ухудшили безопасность для пешеходов, так как не предусмотрели для них вообще никакой инфраструктуры», — отметил Алексей Савельев.