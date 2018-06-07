Дождались? Для строительства второго моста начали резервировать участки

Власти Костромской области зарезервируют 160 участков для строительства дороги в обход Костромы и моста через Волгу, узнал KOSTROMA.TODAY. Постановление об этом принято в областной администрации.

В список войдет более 160 земельных участков в Костромском и Красносельском районах. По ним пройдет будущая магистраль.

Как мы рассказывали, проекту строительства дороги и второго моста в Министерстве транспорта придали статус федерального.

«Проекты трассы обхода г. Костромы и строительства мостового перехода направлены на рассмотрение в Росавтодор», — рассказали в администрации области.

Напомним, дорога и мост станут частью автомобильной дороги Москва-Ярославль-Кострома-Киров-Пермь-Екатеринбург с обходом города Костромы.

Отметим, что строительство пойдет на федеральные средства.