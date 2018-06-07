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Дождались? Для строительства второго моста начали резервировать участки
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Дождались? Для строительства второго моста начали резервировать участки 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Власти Костромской области зарезервируют 160 участков для строительства дороги в обход Костромы и моста через Волгу, узнал KOSTROMA.TODAY. Постановление об этом принято в областной администрации.
В список войдет более 160 земельных участков в Костромском и Красносельском районах. По ним пройдет будущая магистраль.
Как мы рассказывали, проекту строительства дороги и второго моста в Министерстве транспорта придали статус федерального.
«Проекты трассы обхода г. Костромы и строительства мостового перехода направлены на рассмотрение в Росавтодор», — рассказали в администрации области.
Напомним, дорога и мост станут частью автомобильной дороги Москва-Ярославль-Кострома-Киров-Пермь-Екатеринбург с обходом города Костромы.
Отметим, что строительство пойдет на федеральные средства.
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