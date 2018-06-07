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Ольга Кудрявцева: «В магазинах главным кошмаром для меня стали полиэтиленовые пакеты»
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Ольга Кудрявцева: «В магазинах главным кошмаром для меня стали полиэтиленовые пакеты» 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Кто-то собирает старые марки, куклы, книги, а я…мусор. Уже несколько лет стараюсь не выбрасывать пластик, стекло, текстиль, макулатуру и другую упаковку, ведь многое можно переработать. Под пластиком я понимаю баночки из-под йогурта и сметаны, пластиковые контейнеры и поддоны. Всё это я складирую на кухне, друзья даже прозвали меня «енотом».
Раз в несколько месяцев и чаще я вызываю машину от проекта «Экотакси», которой все накопленное добро и сдаю. Нет, денег я за это не получаю и более того, вызов машины платный — 100 рублей. Ведь проект скорее благотворительный и эти копейки уходят на тот же бензин и обслуживание авто.
Зачем я это делаю? Мне кажется, ответ прост — чтобы хоть как-то уменьшить объем мусора, который отправляется на челябинскую свалку, ведь полигон переполнен и растить его дальше нельзя.
В магазинах главным кошмаром для меня стали полиэтиленовые пакеты. В них пихают все: конфеты, овощи, свежий хлеб, пакеты с молоком (вдруг дырявый?). Мне, если честно, плевать — бесплатные пакеты нет. Они тоже перерабатываются, но вот мыть их (в переработку всю нужно сдавать чистым) — настоящее мучение. За полгода я этих полиэтиленовых медуз столько насобирала, что из них можно дорогу до соседнего района проложить.
Поэтому после очередного разбора пришло понимание — так жить дальше нельзя. Так что вечером после работы собралась и сшила вручную из старой наволочки свой первый текстильный мешок для продуктов. Как же он напоминает бабушкину авоську без ручек… Конечно, продавцы на меня поглядывают теперь странно, молодой человек пошутил, что больше в магазине со мной не появится. Но все это мелочи и я довольна. Главное, не забывать его брать с собой.
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