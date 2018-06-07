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«Сидела, вооружившись вилкой»: на Уралмаше вандалы взяли в осаду салон красоты с директором внутри
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«Сидела, вооружившись вилкой»: на Уралмаше вандалы взяли в осаду салон красоты с директором внутри 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В минувшую субботу поздно вечером трое неадекватных парней напали на салон красоты, расположенный на улице Машиностроителей. На рабочем месте была только директор. Женщина услышала, что прозвенел звонок, и в помещение кто-то зашёл.
— Я сначала подумала, что это дети, но оказалось, что шумели трое взрослых парней, — рассказала E1.RU хозяйка салона Людмила. — Когда я подошла, они уже вышли на улицу, и я закрыла дверь на ключ. А через минуту все трое внезапно стали со страшной силой ломиться внутрь салона. Били по жалюзи, кричали как дикие. Было заметно, что они под какими-то наркотиками. Я испугалась и позвонила в службу 112, мужу и друзьям.
Помощь никак не приезжала, женщина вновь звонила в 112 и в дежурную часть отдела полиции, который, к слову, расположен совсем недалеко от их салона.
— В службе 112 меня заверили, что передали информацию о нападении в полицию, а если ещё раз позвоню им, то они снова передадут моё сообщение, но большего сделать не могут. Я им в тот момент рассказала, как сидела в салоне, вооружившись вилкой и ножом. Мысли были одни: лишь бы эти парни уже взяли, что им нужно, и убрались восвояси, — пожаловалась Людмила.
По подсчётам женщины, в экстренные службы она сделала около десятка звонков, но полиция подоспела только через 50 минут, когда вандалов уже прогнали местные жители.
— Полицейские приехали. Две женщины и молодой человек, почти ребёнок. Что они могли сделать против троих вооруженных неадекватов? — сказала Людмила. — Спасли ситуацию только бдительные граждане. Это ненормально, что человек может умереть только потому, что к нему не успевают приехать!
В УМВД Екатеринбурга сообщили, что их сотрудники провели на месте происшествия осмотр. При этом владельцы заведения отказались от подачи заявления и предоставления справки об ущербе.
По словам Людмилы, сейчас она не подсчитывает убытки, а радуется, что осталась жива. Агрессии у нападавших парней было с избытком: они умудрились оторвать на входе каменную плитку, а также пробить стекло каким-то острым предметом, скорее всего — шилом. В салоне не считают, что произошедший случай был чьей-то местью, поскольку ранее коммерсанты ни с кем не конфликтовали.
Недавно мы писали про вандалов, которые испортили фасад детского центра, расположенного вблизи областного полицейского главка.
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