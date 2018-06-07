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Хозяин киоска выплатит матери погибшего экспедитора в Тюмени 400 тысяч
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Хозяин киоска выплатит матери погибшего экспедитора в Тюмени 400 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд в Тюмени состоялся над виновником трагедии, которая случилась несколько лет назад года в торговом киоске по улице Ямской. Тогда 32-летний водитель-экспедитор привез хлебобулочные изделия в торговую точку. Прислонившись к металлической конструкции киоска, он получил смертельный удар током. В суде было доказано, что трагедия произошла по причине того, что директор фирмы нанял подключать к киоску электричество работника, у которого не было разрешения на подобную работу, и тот подключил к электросети торговый киоск от вводного автомата, имевшего напряжение 220 В. Суд, рассмотрев дело о гибели человека, взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего, в размере 400 тысяч рублей.
«ФедералПресс» ранее писал: красноярская транспортная прокуратура через суд добилась выплаты подростку, который полчил сильный удар током на станции Злобино Красноярской железной дороги. Все случилось прошлым летом. Школьники 13-15 лет развлекались тем, что прыгали по стоящим на железнодорожных путях цистернах и делали селфи. Один из них задел контактную сеть и получил сильный удар током, с ожогами 80% тела его доставили в реанимацию. В прокуратуре сочли, что, раз контактная сеть является источником повышенной опасности, то и отвечать за случившееся должен ее владелец, то есть железная дорога.
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