Хозяин киоска выплатит матери погибшего экспедитора в Тюмени 400 тысяч

Суд в Тюмени состоялся над виновником трагедии, которая случилась несколько лет назад года в торговом киоске по улице Ямской. Тогда 32-летний водитель-экспедитор привез хлебобулочные изделия в торговую точку. Прислонившись к металлической конструкции киоска, он получил смертельный удар током. В суде было доказано, что трагедия произошла по причине того, что директор фирмы нанял подключать к киоску электричество работника, у которого не было разрешения на подобную работу, и тот подключил к электросети торговый киоск от вводного автомата, имевшего напряжение 220 В. Суд, рассмотрев дело о гибели человека, взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего, в размере 400 тысяч рублей.