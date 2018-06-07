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Американке пришлось ездить со змеей в машине из-за трусливой полиции
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Американке пришлось ездить со змеей в машине из-за трусливой полиции 

360tv.ru 2 часа назад
Лора Гофф, жительница города Уоррентон, штат Вирджиния, США, во время передвижения в собственной машине услышала какой‐то посторонний звук. Взглянув под ноги, женщина увидела, как из вентиляционного отверстия выползает змея, рассказало издание The Washington Post.
Испуганная женщина выскочила из машины и набрала 911. Прибывшие на место происшествия полицейские признались, что тоже боятся змей и потому понятия не имеют, что же делать.
Змея тем временем неторопливо обследовала салон машины. В итоге она упала под переднее сидение, откуда ее попытались вытащить специальным приспособлением, похожим на удочку с петлей. Но не получилось.
В результате змея, которую к тому времени идентифицировали как подвязочную — разновидность садового ужа — запуталась в шнуре от телефонной зарядки. Вытащить ее из машины при этом никак не удавалось, а у Лоры заканчивался обеденный перерыв и пора было ехать на работу. В итоге женщина переборола страх, села в машину и отправилась в офис. К этому моменту ее интернет-знакомые забросали Лору советами: и кондиционер в салоне повернуть предлагали, и машину поставить кто в тень, а кто на солнце — но при этом никто из советчиков не спешил броситься на помощь в оффлайне.
На ночь Лора и ее муж разложили в салоне машины клейкие ловушки для мелких грызунов. Утром они нашли змею приклеевшейся к одной из них, но живую. Муж Лоры операцию спасения автомобиля от змеи завершил сам: Лора сказала, что и знать не хочет, куда он в итоге дел змею.
С наступлением тепла излюбленное место отдыха жителей Владивостока — парк «Штыковские пруды» — буквально оккупировали змеи. Посетители парка пишут в социальных сетях, что пресмыкающиеся встречаются на каждом шагу.
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