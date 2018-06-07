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Прокурор Граческого района требует отставки главы местной администрации
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Прокурор Граческого района требует отставки главы местной администрации 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Районный прокурор требует главу местной администрации досрочно сложить свои полномочия в связи с утратой к нему доверия.
В грачевской райпрокуратуре поясняют, что основанием для этого стали результаты проверки. Установлено, что глава администрации одного из сельских поселений района незаконно устроил на работу водителем в администрацию своего сына, который уже занимал должность водителя финансируемой сельсоветом пожарной дружины и вел предпринимательскую деятельность на арендованном земельном участке того же сельсовета. Соответственно, он должен успевать выполнять служебные обязанности на каждой из работ, что фактически невозможно. Кроме того, в пользование сыну главы администрации предоставлено служебное авто «Шевроле Нива».
Таким же образом на две ставки в администрации работает еще и свояченица чиновника. Она занимает должности специалиста военно-учетного стола и уборщика помещений.
Согласно закону о противодействии коррупции, чиновник мог урегулировать конфликт, обратившись в соответствующую комиссию. Но из-за личной заинтересованности не стал этого делать. Это и послужило основанием для прокурорской проверки и возможного снятия с главы администрации полномочий в связи с потерей доверия.
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