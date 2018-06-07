В Волгограде на улице Чистоозерной начали обновлять второй участок дороги

Специалисты приступили к реконструкции второго участка дороги на улице Чистоозерной от проходных завода «Баррикады» до улицы Тракторостроителей в Волгограде.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь уже подготовлена дорожная подушка из крупного щебня и идет укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. В ближайшие дни начнется устройство финишного покрытия из щебеночно-мастичной смеси. Общая протяженность второго участка улицы, на котором ведется ремонт, достигает почти два километра. Соединившись с улицей Тракторостроителей, дорога может стать еще одним дублером проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе.

Кроме улицы Чистоозерной в районе в 2018 году также отремонтируют дороги на улицах Ватутина, Таращанцев, Богунской, Хрустальной, проспекте Металлургов.

Дорога по улице Чистоозерной была построена в 1957 году. За 60 лет здесь проводился только ямочный ремонт, в связи с чем она разрушилась практически до грунтового основания и пришла в негодность.