В Химках в целях борьбы с неправильной парковкой начали выдавать «дипломы» нарушителям

В Химках раздают дипломы за парковку. Но лауреаты радоваться не спешат ‐ премия сомнительная и, по задумке автора, не поощрение, а скорее призыв пересмотреть свои автопривычки.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь владелец этого автомобиля — дипломированный специалист. Так сказать, «гуру парковочного ремесла». Правда, своим новым дипломом этот водитель вряд ли сможет перед кем-то похвастаться. На нем большими буквами написана вся правда.

«У меня в руках очень интересные экземпляры, вот сейчас продемонстрирую дипломы, которые мы сегодня будем выдавать, но надеемся, что не будет много нарушителей», — говорит автор инициативы Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Таким образом, Александр борется за порядок во дворах родного города. Некоторое время назад он придумал конкурс среди умельцев парковаться. Сам проводит кастинг для него, сам выбирает и победителей. Заехал на тротуар — получил главный приз под дворник, перегородил дорогу — будь добр носить гордое звание — настоящего мастера парковки.

«Человек задумывается, что может где-то что-то он неправильно сделал. Если человек правильно это воспринимает, то в следующий раз он задумается, что может быть так не надо делать», — рассказывает Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Проблема парковок — настоящий бич 21-го века для столицы и ближайшего Подмосковья. Как только не пытаются бороться с автохамами. То тележку из магазина поставят на капот, то обольют лобовое стекло, а кто-то и вовсе после неудачного паркинга вместо машины находит обугленный кусок металла. Чаще всего водители просто вынуждены ставить авто именно таким образом, мешая всем остальным. Ведь мест во дворах категорически не хватает. Да еще и застройщик с управляющей компанией не прочь иной раз насолить автовладельцам. Например, забором ограничив въезд на парковку. Поэтому и приходится водителям бросать машины как попало. Отсюда и дипломы на капоте.

Источник фото: телеканал «360»

К тому же, в некоторых дворах реализована концепция «двор без машин» — это когда общее собрание собственников квартир запрещает ставить автомобили под окнами. Нравится такое не всем, но зато — двор свободный.

А вот еще вариант выхода из ситуации — новые парковочные места. Власти Химок обещают, что к концу года в округе их будет на 6 тысяч больше, чем сейчас. Особенно повезет жителям улиц Чапаева, Новозаводской и Московской — здесь припарковаться смогут не десятки, а даже сотни автомобилей. А вот на улице Овражной вообще можно будет разместить целый автопарк на полторы тысячи машин. Теперь уже мастерам парковки сослаться на нехватку мест точно не получится.