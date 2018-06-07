В Приморье судебные приставы спасли удода

Судебные приставы Кировского района спасли от гибели запутавшуюся в сетях птицу.

Выехав по месту жительства должника по алиментным обязательствам, судебные приставы по ОУПДС неожиданно оказались в роли спасителей удода.

Недалеко от дома должника, которого необходимо было доставить в отдел судебных приставов, сотрудники службы заметили в кустах облепихи запутавшегося в сети удода, который тщетно пытался выбраться. Драматичная картина завершалась приближающимся к птице котом, который явно собирался воспользоваться беспомощным положением пернатой.

В кустах облепихи оказалось гнездо с птенцами, а сам удод, принесший зачем-то в гнездо кусок капроновой сетки, в ней же и запутался.

Выпутать птицу из «цепких лап» крепкой капроновой сетки оказалось нелегким делом. Тем не менее, спустя 30 минут удод был освобождён из плена.

Иной исход дела ожидал алиментщика. В то время, как благодарный удод кружил над гнездом, судебные приставы по ОУПДС вели к машине нерадивого отца, забывшего о своих детях, передает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.