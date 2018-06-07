Ещё
В Приморье судебные приставы спасли удода
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приморье судебные приставы спасли удода 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Prim.News
Судебные приставы Кировского района спасли от гибели запутавшуюся в сетях птицу.
Выехав по месту жительства должника по алиментным обязательствам, судебные приставы по ОУПДС неожиданно оказались в роли спасителей удода.
Недалеко от дома должника, которого необходимо было доставить в отдел судебных приставов, сотрудники службы заметили в кустах облепихи запутавшегося в сети удода, который тщетно пытался выбраться. Драматичная картина завершалась приближающимся к птице котом, который явно собирался воспользоваться беспомощным положением пернатой.
В кустах облепихи оказалось гнездо с птенцами, а сам удод, принесший зачем-то в гнездо кусок капроновой сетки, в ней же и запутался.
Выпутать птицу из «цепких лап» крепкой капроновой сетки оказалось нелегким делом. Тем не менее, спустя 30 минут удод был освобождён из плена.
Иной исход дела ожидал алиментщика. В то время, как благодарный удод кружил над гнездом, судебные приставы по ОУПДС вели к машине нерадивого отца, забывшего о своих детях, передает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
Prim.News: последние новости
С начала 2018 года водители в Приморье нарушили ПДД на сумму почти в 130 млн рублей Справка: где можно купить запчасти для посудомоечной машины Музыкальные шкатулки: когда они появились и как работают
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В рубль веры нет: покупатели сметают автомобили28
«Бэби-Гелик» от Suzuki: первые фотографии2
Кого не пустят на Крымский мост
ОСАГО резко подорожает3
Что скрыто за маркировкой моторных масел
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение