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Автопогрузчик упал на рабочего на Бору
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Автопогрузчик упал на рабочего на Бору 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
48-летний разнорабочий пострадал от падения автопогрузчика на Бору. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда по региону.
Происшествие случилось на производстве аккумуляторов в филиале ООО «Тубор» в поселке Большое Пикино Борского района.
Автопогрузчик упал на 48-летнего разнорабочего во время погрузочных работ 1 июня. Пострадавший получил множественные тяжелые переломы ноги и обширную рваную рану.
Начато расследование несчастного случая на производстве, в ходе которого проверяется соблюдение норм охраны труда на предприятии, включая обучение пострадавшего безопасным методам работы.
Ранее сообщалось, что 57-летний рабочий погиб на автопогрузчике в Перевозе.
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