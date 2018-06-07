Автопогрузчик упал на рабочего на Бору

48-летний разнорабочий пострадал от падения автопогрузчика на Бору. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда по региону.

Происшествие случилось на производстве аккумуляторов в филиале ООО «Тубор» в поселке Большое Пикино Борского района.

Автопогрузчик упал на 48-летнего разнорабочего во время погрузочных работ 1 июня. Пострадавший получил множественные тяжелые переломы ноги и обширную рваную рану.

Начато расследование несчастного случая на производстве, в ходе которого проверяется соблюдение норм охраны труда на предприятии, включая обучение пострадавшего безопасным методам работы.

Ранее сообщалось, что 57-летний рабочий погиб на автопогрузчике в Перевозе.