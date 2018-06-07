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Рустэм Хамитов: «Если вы поедете в Европу, вы не увидите такого количества мощных, огромных джипов»
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Рустэм Хамитов: «Если вы поедете в Европу, вы не увидите такого количества мощных, огромных джипов» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В минувшую среду, 6 июня, в Уфе глава республики выступил на пленарном заседании Международного экологического форума. Рустэм Хамитов затронул весьма щепетильные вопросы о топливе.
— Транспорт переходит на альтернативные виды топлива. Республика — № 1 по газификации транспорта в России. Я уже говорил о том, что у нас действует 14 газовых заправок, и до 2020 года мы должны построить ещё шесть. А это немаленькие и недешёвые сооружения, достаточно сложные в техническом плане. И сегодня всё больше машин уже «бегают» на газовом топливе, а выбросы этих автомобилей минимальны по сравнению с двигателями внутреннего сгорания, — заявил руководитель региона. — Тема автомобилизация населения. О ней мы тоже всегда умалчиваем, деликатно отодвигаем эту тему. А реально сегодня в Уфе главный загрязнитель атмосферного воздуха — автомобиль. Если вы поедете в Европу, вы не увидите такого количества мощных, огромных джипов, которые рассекают, в частности, пространство нашей республики. Там автомобили небольшие, маленькие, малолитражные, даже микролитражные, рассчитанные на небольшую семью, на одного-двух человек. И наши автомобили — огромные, могучие, по 200–500 лошадиных сил. Понятно, сколько выбросов в атмосферу они производят.
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