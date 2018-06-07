Во время фейерверков движение транспорта по Нижне-Волжской набережной запретят

Соответствующее постановление подписано главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым и опубликовано на официальном сайте городской администрации.

С данной просьбой обратилась Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий. Фейерверки планируется организовать 14 июня и 15 июля, то есть, в честь начала матчей чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде и в день последней игры.

В связи с этим в указанные даты с 22.30 до 23.30 движение транспорта по Нижне-Волжской набережной от улицы Широкой до Георгиевского съезда будет прекращено. Водителям придется объезжать данный участок по прилегающим территориям. Также будет действовать временный запрет на парковку около катера «Герой» с 6.00 до 23.30 в дни проведения фейерверков. Оставленные в зоне проведения мероприятия автомобили будут эвакуированы.

Напомним, на улице Ильинской запретят стоянку.