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Во время фейерверков движение транспорта по Нижне-Волжской набережной запретят
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Во время фейерверков движение транспорта по Нижне-Волжской набережной запретят 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Соответствующее постановление подписано главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым и опубликовано на официальном сайте городской администрации.
С данной просьбой обратилась Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий. Фейерверки планируется организовать 14 июня и 15 июля, то есть, в честь начала матчей чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде и в день последней игры.
В связи с этим в указанные даты с 22.30 до 23.30 движение транспорта по Нижне-Волжской набережной от улицы Широкой до Георгиевского съезда будет прекращено. Водителям придется объезжать данный участок по прилегающим территориям. Также будет действовать временный запрет на парковку около катера «Герой» с 6.00 до 23.30 в дни проведения фейерверков. Оставленные в зоне проведения мероприятия автомобили будут эвакуированы.
Напомним, на улице Ильинской запретят стоянку.
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