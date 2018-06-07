Daimler создает в США центр для исследований и разработок беспилотных грузовиков

МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Daimler AG в четверг сообщила, что ее подразделение грузовиков создает в Портленде, Орегон, научно-исследовательский центр для самоуправляемых грузовых автомобилей.

Daimler Trucks & Buses рассчитывает воспользоваться синергией в сегменте беспилотных технологий, достигнутой с подразделением легковых автомобилей Daimler и ее другими исследовательскими центрами, сообщает Dow Jones.

В 2018 и 2019 годах подразделение планирует инвестировать в исследования и разработку свыше 2,5 млрд евро. По информации компании, примерно 500 млн евро из этой сумму направлены на разработку автоматизированных технологий и других технологий будущего.