Ещё
Daimler создает в США центр для исследований и разработок беспилотных грузовиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Daimler создает в США центр для исследований и разработок беспилотных грузовиков 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Daimler AG в четверг сообщила, что ее подразделение грузовиков создает в Портленде, Орегон, научно-исследовательский центр для самоуправляемых грузовых автомобилей.
Daimler Trucks & Buses рассчитывает воспользоваться синергией в сегменте беспилотных технологий, достигнутой с подразделением легковых автомобилей Daimler и ее другими исследовательскими центрами, сообщает Dow Jones.
В 2018 и 2019 годах подразделение планирует инвестировать в исследования и разработку свыше 2,5 млрд евро. По информации компании, примерно 500 млн евро из этой сумму направлены на разработку автоматизированных технологий и других технологий будущего.
Прайм: последние новости
ОБЗОР - ГД предлагает штрафовать владельцев такси за передачу заказов нелегалам Новый президент "АвтоВАЗа" Каракатзанис вступил в должность ФАС запросила компании "Газпрома" о росте экспорта бензина на фоне его удорожания в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В рубль веры нет: покупатели сметают автомобили28
«Бэби-Гелик» от Suzuki: первые фотографии2
Кого не пустят на Крымский мост
ОСАГО резко подорожает3
Что скрыто за маркировкой моторных масел
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение