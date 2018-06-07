Челябинец пересел с автомобиля на коня

Растущие цены на топливо обескураживают многих автомобилистов. Одни смирились с обстоятельствами и раскошеливаются на заправках, другие решают сократить число поездок за рулем своего авто. А вот житель микрорайона «Парковый» в Челябинске придумал хоть и не новый, но оригинальный способ передвижения. Он выбрал самый экологичный тип «транспорта» — пересел на коня.

Необычного для мегаполиса наездника запечатлели жители микрорайона и в целом поддержали его идею.

— Может тоже пересесть на коня? А то бензин по 45. Кто-нибудь знает, почем стог сена? Романтика, — прокомментировал свой пост автор фото в группе «Парковый Челябинск».

Позже выяснилось, что на фото запечатлены владельцы животных: они нашли своих жеребят, которые сбежали из табуна пару дней назад, напугавшись мотоциклистов.

Кстати, желающим сэкономить на бензине, нужно знать, что в ПДД не ограничивается передвижение по городу на лошадях. Главное соблюдать ряд правил. Например, наездник должен быть старше 14 лет, животное может передвигаться только в крайнем правом ряду или по обочине проезжей части, а пересекая перекресток, всадник должен идти пешком, держа лошадь под уздцы.