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Челябинец пересел с автомобиля на коня
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Челябинец пересел с автомобиля на коня 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Растущие цены на топливо обескураживают многих автомобилистов. Одни смирились с обстоятельствами и раскошеливаются на заправках, другие решают сократить число поездок за рулем своего авто. А вот житель микрорайона «Парковый» в Челябинске придумал хоть и не новый, но оригинальный способ передвижения. Он выбрал самый экологичный тип «транспорта» — пересел на коня.
Необычного для мегаполиса наездника запечатлели жители микрорайона и в целом поддержали его идею.
— Может тоже пересесть на коня? А то бензин по 45. Кто-нибудь знает, почем стог сена? Романтика, — прокомментировал свой пост автор фото в группе «Парковый Челябинск».
Позже выяснилось, что на фото запечатлены владельцы животных: они нашли своих жеребят, которые сбежали из табуна пару дней назад, напугавшись мотоциклистов.
Кстати, желающим сэкономить на бензине, нужно знать, что в ПДД не ограничивается передвижение по городу на лошадях. Главное соблюдать ряд правил. Например, наездник должен быть старше 14 лет, животное может передвигаться только в крайнем правом ряду или по обочине проезжей части, а пересекая перекресток, всадник должен идти пешком, держа лошадь под уздцы.
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