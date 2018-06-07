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Красноярский депутат заподозрил дилера Toyota в фиктивном банкротстве
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Красноярский депутат заподозрил дилера Toyota в фиктивном банкротстве 

360tv.ru 1 час назад
Депутат регионального Заксобрания Александр Глисков заподозрил руководителя автодилера Toyota Александра Кангуна в махинациях с банкроством: якобы все это фикция. Мыслями по этому поводу он поделился на своей странице в Facebook и с источником «360».
Это же Кангун. Редкостный негодяй. Просто не все люди знают, что это человек исключительно непорядочный
Александр Глисковдепутат Заксобрания Красноярского края.
По словам депутата, таким образом Кангун не отдает деньги обманутым покупателям, так как компания последние годы работала как финансовая пирамида. Об этом ему рассказали сами люди.
«Деньги у людей брали на то, чтобы привезти конкретную машину, — она же идентифицируется по серийным номерам, — а привозили другую на свободную продажу. И люди ждут свой автомобиль, а приезжает совершенно другой. Или другая схема: в банке берется кредит под залог идентифицированного автомобиля, его же «толкают» покупателю, берут с него деньги, а в банк их не несут», — рассказал Глискин.
Всего, по словам политика, от мошеннических схем пострадали около 200 человек, которые просто «купились на наработанную годами репутацию» бизнесмена.
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