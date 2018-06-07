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КАМАЗ презентует в Казани беспилотные автобусы
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КАМАЗ презентует в Казани беспилотные автобусы 

Казанский репортер 2 часа назад
«КАМАЗ» готовится к презентации прототипов беспилотных пассажирских автобусов. 12 июня в динамическом показе должен принять участие президент РТ Рустам Минниханов. Разработку представит глава «КАМАЗа» Сергей Когогин. Кроме того, в событии примет участие гендиректор ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенков. Беспилотные электробусы можно будет рассмотреть на площадке у «Татнефть Арены». Однако территорию, где состоится динамическая презентация, огородят по периметру. Ожидается, что скорость автобуса в ходе презентации составит 10 км/час. А маршрут по специально выделенной линии вдоль Казанки достигнет 650 метров. Зрителям покажут инновационную структуру машины, футуристический дизайн и ознакомят с концепцией применения, пишут «Вести КАМАЗа».
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