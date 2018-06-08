Дома защитят от шума: на Красноглинском шоссе поставят ограждения

Компания «Самаратрансстрой», которая реконструировала Московское шоссе и сейчас проводит ремонт Красноглинского шоссе, выиграла еще один контракт от регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог. Его стоимость составляет 67,4 миллиона рублей.

Подрядчик должен установить шумопоглощающие экраны и декоративные заборы на участке Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Антишумовые заграждения растянутся на 1 км. Их высота — 3,5 метра, а толщина полотна — 80 миллиметров. На оставшихся участках установят деревянные декоративные заборы. Толщина доски не должна превышать 3,6 сантиметра, а высота — не более 3 метров.

— Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 1 июля 2019 года, — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в прошлом году. Подрядчик обновил проезжую часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе и путепровод. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.