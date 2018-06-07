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На путепровод на Красноглинском шоссе нанесли дорожную разметку
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На путепровод на Красноглинском шоссе нанесли дорожную разметку 

63.ru 32 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самаре завершают реконструкцию первого этапа Красноглинского шоссе. Об этом в четверг, 7 июня, сообщил представитель «СамараТрансСтрой»
— На участок дороги от Волжского шоссе до завода «Пепси» нанесли разметку. Сейчас мы выполняем «финишное» обустройство данного участка, — рассказал представитель «СамараТрансСтрой».
Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в прошлом году. Подрядчик, нанятый Минтрансом, обновил проезжую часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе и путепровод. Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей.
На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и разделительную полосу. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.
Сдать путепровод в эксплуатацию полностью планируют в августе этого года.
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