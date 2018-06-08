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В Самаре откроют движение транспорта на повороте в поселок Красная Глинка
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В Самаре откроют движение транспорта на повороте в поселок Красная Глинка 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре разгрузят один из участков Красноглинского шоссе. В пятницу, 8 июня, движение транспорта пустят на развязке возле въезда в поселок Красная Глинка. Об этом сообщил руководитель проектов «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов. — Сейчас заканчивается укладка первого слоя асфальта для того, чтобы открыть движение. Планируем это сделать уже через несколько часов. Приехала бригада, которая развесит светофоры на въезде, — рассказал Алексей Зотов. Всего новое дорожное покрытие на Красноглинском шоссе будет состоять из трех слоев асфальта.
Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в прошлом году. Подрядчик обновил проезжую часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе и путепровод. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.
Вдоль дороги к 2019 году установят шумозащитные экраны.
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