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В Самаре после ремонта увеличат пропускную способность Красноглинского шоссе
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В Самаре после ремонта увеличат пропускную способность Красноглинского шоссе 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На Красноглинском шоссе изменят схему движения транспорта. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщил заместитель главы федерального дорожного агентства Игорь Астахов.
— Мы только что приехали с Красноглинского шоссе. Новый проект магистрали предусматривает значительное переустройство дороги. Это позволит поменять схему организации движения, повысит пропускную способность и безопасность на въезде в город, — пояснил Игорь Астахов.
Накануне в Самаре завершили первый этап реконструкции Красноглинского шоссе. Дорога стала шире, а транспортные потоки разделили отбойником. О том, что еще изменилось на одной из крупнейших магистралей города, узнаете в фоторепортаже 63.ru.
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