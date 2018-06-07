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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с президентом «АвтоВАЗа» Ивом Каракатзанисом
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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с президентом «АвтоВАЗа» Ивом Каракатзанисом 

Волга Ньюс 2 часа назад
В начале встречи глава региона поздравил Ива Каракатзаниса с вступлением в должность президента "АвтоВАЗа" и выразил уверенность, что при новом руководителе автогигант продолжит поступательное движение вперед.
"Уверен, что под вашим руководством положительная динамика последних месяцев будет только укрепляться. «АвтоВАЗ» будет завоевывать новые рынки и, в соответствии с бизнес-планами, вводить новые модели", — сказал Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул, что правительство региона готово к сотрудничеству по всем направлениям, создавая комфортные условия для ведения бизнеса для автозавода и его партнеров, в том числе предприятиям автокомпонентной отрасли. Дмитрий Азаров также приветствовал проведение традиционных конференций для поставщиков.
"Крайне важно, чтобы поставщики, в первую очередь самарские, имели возможность заблаговременно знать о планах производителя. Это позволит готовить техническое перевооружение своих предприятий, чтобы к моменту запуска новых моделей быть во всеоружии и соответствовать самым жестким требованиям «АвтоВАЗа» к автокомпонентам", — подчеркнул глава региона.
Ив Каракатзанис в свою очередь обозначил свои приоритеты в работе — персонал, безопасность, качество, рост и развитие. Он подчеркнул, что благодаря командной работе «АвтоВАЗ» и бренд Lada находятся «в более здоровой ситуации, чем раньше», а доля автогиганта на российском рынке выросла до 20%.
"Мы продолжим реализацию среднесрочного плана, одобренного акционерами. Это значит, что будем развивать бренды Lada и «АвтоВАЗ», укреплять наши лидирующие позиции в России, увеличивать экспорт и продолжим улучшение рентабельности компании. Ключевое для нас — локализация производства в России и Самарской области", — сказал президент ПАО «АвтоВАЗ».
Ив Каракатзанис отметил огромный интерес потребителей к Lada Vesta и XRAY, однако выразил уверенность, что настало время, чтобы на конвейере появились новинки. По его словам, до 2026 года «АвтоВАЗ» планируется выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей LADA. Некоторые новинки будут представлены в августе на Московском международном автосалоне.
Амбициозные планы завода уже потребовали расширения штата инжинирингового центра. В прошлом году «АвтоВАЗ» принял 150 специалистов, в настоящий момент открыто 250 вакансий, в том числе для выпускников вузов, необходимых для реализации перспективных проектов.
В ходе встречи обсудили социальные проекты, которые реализует автогигант, в том числе сотрудничество с регионом по развитию детского и профессионального спорта в Тольятти. Дмитрий Азаров также рассказал президенту «АвтоВАЗа» о предварительных договоренностях с ПАО «Сбербанк» по созданию дополнительных рабочих мест на площадках завода и совместной работе по переподготовке кадров. Глава региона подчеркнул важность того, что Ив Каракатзанис в списке своих приоритетов в работе на первое место поставил персонал.
"Развитие человеческого потенциала — это важнейшая задача для региональной власти. Рад, что у нас на территории Тольятти есть такой надежный партнер", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
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