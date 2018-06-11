Красноярцы требуют отменить автобусную реформу

В этом году мэрия Красноярска отменила несколько автобусных маршрутов, якобы из-за их нерентабельности. Однако пассажиры остались недовольны. Они просят отменить реформу, а министра транспорта отправить в отставку.

Из-за реформы многие районы остались оторванными от центра. Например, жителям Песчанки приходится часами ждать единственный автобус, на котором они могут доехать до центра. С 10 июня 13-й маршрут заменили на 77-й. Машина хоть и новая, но подниматься по лестнице пожилым людям, инвалидам и мамам с колясками плохо. Да и интервал в дневное время может достигать 1,5 часов. Не повезло и жителям правобережья, где отменили автобусы №79 и №89, еще нескольким маршрутам изменили схему движения.

«С Щорса убрали 55-й маршрут, сейчас хотят еще и автобус №8 снять. Чтобы добраться до центра, нужно идти на соседние улицы либо ехать с пересадками. В итоге с Щорса можно только до кладбища доехать», — жалуется местная жительница Наталья.