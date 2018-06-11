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Красноярцы требуют отменить автобусную реформу
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Красноярцы требуют отменить автобусную реформу 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В этом году мэрия Красноярска отменила несколько автобусных маршрутов, якобы из-за их нерентабельности. Однако пассажиры остались недовольны. Они просят отменить реформу, а министра транспорта отправить в отставку.
Из-за реформы многие районы остались оторванными от центра. Например, жителям Песчанки приходится часами ждать единственный автобус, на котором они могут доехать до центра. С 10 июня 13-й маршрут заменили на 77-й. Машина хоть и новая, но подниматься по лестнице пожилым людям, инвалидам и мамам с колясками плохо. Да и интервал в дневное время может достигать 1,5 часов. Не повезло и жителям правобережья, где отменили автобусы №79 и №89, еще нескольким маршрутам изменили схему движения.
«С Щорса убрали 55-й маршрут, сейчас хотят еще и автобус №8 снять. Чтобы добраться до центра, нужно идти на соседние улицы либо ехать с пересадками. В итоге с Щорса можно только до кладбища доехать», — жалуется местная жительница Наталья.
Кроме того, мэрия обещала взамен отмененным маршрутам ввести скидку на пересадочные поездки. Однако чиновники обещание так и не выполнили, зато маршруты закрыть не забыли. Красноярцы уже дважды выходили на пикет. С ними лично встретился глава департамента транспорта Дмитрий Петров, увольнения которого требуют люди. Ранее даже активисты создали петицию за его отставку. Однако мэрия заявили, что ход реформы мониторят специалисты. Пока выводы делать рано.
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