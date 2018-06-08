Участники пикета против отмены автобусов атаковали городскую администрацию

В Красноярске состоялся второй официальный пикет против отмены автобусных маршрутов. Пришли около ста человек.

У здания мэрии с плакатами «Руки прочь от наших автобусов», «Автобусы не к Универсиаде, а сейчас», «Посадим чиновников в автобусы» собралась молодёжь, рабочий класс, пенсионеры, люди с детьми.

Организатора пикета и самых активных граждан пригласили для диалога в кабинет главы департамента транспорта Дмитрия Петрова (активисты создали петицию за его отставку).

Однако вместе с обычными жителями на встречу пришли более десятка журналистов, чего Петров не ожидал. Толпа людей буквально ворвалась в его кабинет. Он пригласил всех для беседы в малый зал, но дал корреспондентам всего пять минут на участие в дискуссии.

Сначала глава департамента начал объяснять гражданам, что менять оперативно транспортную сеть пришлось, потому что перевозчики массово нарушали условия контракта — не соблюдали интервалы, расписание, на линию выходили не все автобусы. Кроме этого, он сообщил, что разрабатывается новый план по развитию общественного транспорта. Но он будет представлен только в январе 2019 года. Сейчас для удобства граждан у некоторых автобусов поменялся путь движения.

Затем люди начали задавать вопросы о конкретных маршрутах. «Автобус №55 теперь ходит по улице Павлова. С улиц Кутузова, Щорса не выехать на проспект им. газеты Красноярский рабочий, — обратилась к Петрову местная жительница. — Там пустили трамвай №8. Теперь вместо 10 минут я на дорогу до работы трачу 50. Меня это не устраивает».

«Здесь проблема в том, что лично вас трамвай не устраивает… », — ответил чиновник. Продолжение разговора, к сожалению, услышать не удалось. СМИ вывели из зала.