В Красноярске начала действовать новая схема движения автобусов

С 10 июня в Красноярске начала действовать откорректированная схема движения автобусов, напомнили в мэрии.

Так, схема движения изменилась у маршрутов: 88, 8, 10, 60, 64, 6, 14, 38, 74, 56, 77. Также для удобства пассажиров работают новые кольцевые трамвайные маршруты. Однако многие красноярцы недовольны переменам. Кроме того, с 10 июня должен был измениться тарифный план транспортной карты. По новым правилам, первая поездка в автобусах будет стоить 21 рубль, вторая (в случае пересадки в течение 45 минут) — 15 рублей. На трамваях и троллейбусах стоимость первой поездки — 19 рублей, с пересадкой в течение 45 минут также 15 рублей. Третья пересадка вновь будет стоить 21 рубль (на электротранспорте — 19 р). По словам горожан, в автобусах с них снимают за вторую поездку на 6 рублей больше положенного.